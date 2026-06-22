Ministerio del Interior garantiza más de 125 mil servicios y atenciones en una semana

El Ministerio del Interior (MINT) informó que, a través de sus distintas direcciones generales, garantizó un total de 125 mil 656 servicios y atenciones ágiles y oportunas a ciudadanos nicaragüenses y de otras nacionalidades, durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de junio de 2026.

La Dirección General de Migración y Extranjería lideró las atenciones con 71,102 servicios, entre los que destaca la emisión de 6 mil 896 documentos como pasaportes, residencias y movimientos migratorios.

Asimismo, se informó que en la Escuela Nacional de Migración 22 compañeros avanzan en su formación técnica especializada.

Por su parte, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional brindó 41 mil 213 servicios, promoviendo la unidad familiar mediante visitas y llamadas, e integrando a los internos en programas de alfabetización, educación técnica y universitaria como parte de su tratamiento de rehabilitación para la sociedad.

En tanto, la Dirección General de Bomberos Unidos garantizó 5 mil 038 atenciones desde sus 237 estaciones a nivel nacional, ejecutando 4 mil 181 actividades de prevención en hogares y comercios, 840 servicios de emergencia y el control de 17 incendios.

Finalmente, la Dirección de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro reportó 5 mil 751 atenciones y la Dirección de Atención a Connacionales y Diplomáticos sumó 2 mil 552 servicios.

