Ejército de Nicaragua coloca ofrenda floral en mausoleo del Comandante Carlos Fonseca

El Ejército de Nicaragua este 23 de junio de 2026, en la Plaza de la Revolución, participó en ceremonia de colocación de ofrenda floral ante el mausoleo del “Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca Amador”, en conmemoración del 90 aniversario de su natalicio.

Plaza Revolución: Ejército de Nicaragua honra a Carlos Fonseca

En representación del Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, colocó la ofrenda floral el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Manuel Giovanni Guevara Rocha, acompañado por el jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, General de Brigada Marvin Antonio Paniagua Pineda, el rector de la Universidad de Defensa de Nicaragua “4 de mayo” (UDENIC).

Además, le acompañaron General de Brigada Álvaro Francisco Rivas Castillo; el director del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, Coronel Art. DEM Lesther Manuel Téllez Hernández; y el director de la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, Coronel Cab. DEM Javier Antonio Rodríguez Jiménez.

Durante la actividad participó 1 bloque de damas y caballeros cadetes del Centro Superior de Estudios Militares y miembros de la Unidad Guardia de Honor del Ejército de Nicaragua.

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