Comunicadores del Caribe Sur intercambian experiencias con periodistas venezolanos

Este viernes se realizó el Encuentro Regional de Comunicadores Sandinistas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur en el auditorio Cecilio Rodríguez del Gobierno Regional, en la ciudad de Bluefields, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales y abordar los retos informativos de la región.

Bluefields Gobierno Regional impulsa comunicadores

La actividad contó con la ponencia de los periodistas venezolanos Abraham Istillarte y Ender Núñez, quienes compartieron herramientas sobre los desafíos de la comunicación en América Latina, el combate a la desinformación y el uso estratégico de plataformas digitales.

En el evento participaron el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, el tendido comunicacional de la Costa Caribe Sur, integrado por la Red de Jóvenes Comunicadores, responsables de divulgación institucional del GRUN, equipos de prensa de las alcaldías, corresponsales y estudiantes de carreras afines.

Al cierre del encuentro, los participantes destacaron la importancia de continuar proyectando los avances socioeconómicos y culturales de la región, reafirmando el compromiso de consolidar un periodismo comunitario y ético al servicio de la población.