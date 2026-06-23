MARENA realiza monitoreo de cuajipales en Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo intensas jornadas de monitoreo diurno y nocturno de cuajipales en el río Papaturro, ubicado en el corazón del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en San Carlos, Río San Juan.

Cuajipal en Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos

Esta importante área protegida de 62 mil 815 manzanas de extensión forma parte de los nueve humedales de relevancia nacional e internacional con los que cuenta Nicaragua.

La actividad científica tuvo como propósito central evaluar el estado actual de las poblaciones de esta especie, identificar posibles amenazas en su hábitat y recopilar datos biológicos esenciales como sexo, tamaño corporal y distribución en el territorio.

Durante los recorridos nocturnos, los especialistas lograron avistar de manera exitosa más de 50 ejemplares, información que fortalecerá los planes de seguimiento y conservación de la biodiversidad en la zona.

De manera complementaria, el MARENA desarrolla en todo el departamento de Río San Juan constantes recorridos de vigilancia de fauna silvestre, charlas de educación ambiental con las comunidades locales y jornadas de reforestación, acciones ejecutadas en el marco de la campaña nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”.