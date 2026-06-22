Nicaragua concluye exitosa participación en la Cumbre Iberoamericana del Deporte, en Madrid

Nicaragua concluyó su participación en la Cumbre Iberoamericana del Deporte, celebrada en Madrid, España, del 16 al 21 de junio.

Nicaragua en Madrid: del debate a acuerdo clave

El encuentro reunió a representantes de instituciones deportivas y organismos internacionales con el objetivo de fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias para potenciar el desarrollo deportivo en la región.

Durante la agenda de trabajo, el Consejo Iberoamericano de Deportes suscribió un Memorándum de Entendimiento de Colaboración con diversas instituciones vinculadas al sector.

Este acuerdo busca estrechar los lazos de cooperación internacional y abrir nuevas oportunidades de intercambio técnico y deportivo para los países de América Latina y el Caribe.

La asistencia a este foro internacional reafirma el compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, de continuar impulsando la práctica deportiva como una herramienta fundamental para el desarrollo integral de la juventud y el bienestar de las familias nicaragüenses.