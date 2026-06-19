Gobierno Sandinista mantiene sin alzas los precios de combustibles y gas licuado

El Instituto Nicaragüense de Energía, informó este viernes que, por instrucciones del Gobierno Sandinista, entre el 21 al 27 de junio de 2026, continuarán sin variación, los precios locales de las gasolinas y el diésel.

El licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del INE, detalló que los precios del gas licuado de petróleo en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, también mantendrán sus mismos precios.

Castañeda recordó que esta medida orientada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, es para proteger la economía de las familias nicaragüenses.