MARENA desarrolla primer taller sobre legislación ambiental nacional

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, desarrolló el primer taller sobre “Legislación Ambiental Nacional” en la Casa de Los Pueblos, en Managua.

Managua: Gobierno impulsa taller ambiental

El encuentro tuvo como propósito intercambiar y fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la comprensión y aplicación del marco jurídico vigente para la protección de la Madre Tierra.

Durante la jornada de capacitación, los ponentes abordaron temáticas fundamentales como las leyes y normas ambientales vigentes, así como los requisitos y procedimientos para trámites ambientales en proyectos de categorías I, II, IIIA, IIIB, IV y V.

De igual manera, se detallaron los procesos relacionados con trámites forestales, de biodiversidad y de recursos naturales.

En este importante taller participaron un total de 66 servidores públicos pertenecientes a instituciones clave del Estado, entre ellas ENACAL, SEPRES, TELCOR, ENEL, IPSA, INVUR y la Policía Nacional, consolidando el compromiso interinstitucional por la gestión ambiental del país.