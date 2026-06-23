Nicaragua registra más de 800 mil anidaciones de tortugas marinas en el Pacífica y en el Caribe

Nuestro país se destaca a nivel internacional, por tener 5 de las 7 especies de tortugas marinas existente en el planeta, y sólo en el año 2025, MARENA reporta la anidación de unas 800 mil tortugas en los refugios silvestres ubicado en el litoral Pacífico y en el Caribe Nicaragüense.

El compañero René Castellón, director de Patrimonio y Biodiversidad Natural del MARENA, destacó las especies que poseemos como la carey, paslama, cabezona, tora y torita.

Desde el MARENA, se cumple con un protocolo para el monitoreo de tortugas marinas para llevar el control de las anidaciones, control de mortalidad, control de nacimientos y liberaciones.

Por cada mil tortugas marinas liberadas en los sitios de refugio, como el Refugio de Vida Silvestre La Flor, ubicado a 25 kilómetros al sudeste de San Juan del Sur, Rivas, una sobrevive en el océano, de ahí la importancia de este trabajo permanente de protección y conservación.

El compañero Cristhian Fuertes López, coordinador del Refugio de Vida Silvestre La Flor, dijo que además, de vivir la maravillosa experiencia de anidación y liberación de tortugas, también, en familia se pueden disfrutar de otras experiencias.

Enumeró: que detrás del farallón se puede caminar por el bosque de trópico seco, donde se hace camping, sendero, y desde donde los turistas nacionales e internacionales, pueden disfrutar del avistamiento de aves migratorias.

También, conocer de ecosistemas de manglares, arrecifes de coral y diversas especies marinas, de fenómenos astronómicos y el fenómeno de bioluminiscencia en el humedal El Charcón.