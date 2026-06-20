Ladrón renco robó más de medio millón de córdobas en Distribuidora de Bocana de Paiwas

Un delincuente que camina renqueando, sustrajo la suma de 550 mil córdobas en efectivo de la Distribuidora y Agente Banpro «R y J», ubicada en la comunidad de San Pedro del Norte, en el municipio de Bocana de Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

El hecho delictivo ocurrió este sábado 20 de junio, aproximadamente a las 1:30 de la madrugada.

De acuerdo con los informes recolectados, el sujeto aprovechó una escalera de una construcción vecina para alcanzar una ventana alta e ingresar al establecimiento, propiedad de los ciudadanos Jader Gómez y Rosa Fernández.

Cámaras de seguridad del local captaron el momento en que el delincuente violentó la caja registradora para extraer el dinero.

A pesar de que el individuo miró directamente hacia uno de los lentes de seguridad portando una mascarilla quirúrgica para ocultar sus rasgos faciales, los registros visuales confirmaron su particular forma de caminar.

Pobladores de la zona señalaron que es la primera vez que se registra un robo de esta magnitud en la localidad de San Pedro del Norte.

Por su parte, la Policía Nacional ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para identificar y capturar al autor del robo.