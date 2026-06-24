Premian ganadores nacionales del Concurso de Literatura Poesía Joven en Juigalpa

La Comisión Nacional de Economía Creativa, a través de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, y con el respaldo de la Embajada de la República Popular China, celebró este martes 23 de junio la premiación del Concurso de Literatura Poesía Jovencito.

Premiación en Juigalpa: Comisión de Economía Creativa

El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura y Creatividad Gregorio Aguilar Barea, en la Ciudad Creativa de Juigalpa, destacando el orgullo de Nicaragua como un país multicultural y plurilingüe.

El certamen fue desarrollado en coordinación con el Ministerio de la Juventud, la Procuraduría para las municipalidades, el Instituto de las Culturas, Pueblos y Juventudes, y la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades (SETEC).

El evento logró convocar a 186 jóvenes escritores de 13 departamentos y de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, quienes compitieron en las categorías lingüísticas de inglés kriol, miskito y español.

Durante la ceremonia, las autoridades realizaron la entrega oficial de los reconocimientos a los tres ganadores nacionales, quienes recibieron un diploma, una presea y un estímulo económico de C$21,900 córdobas cada uno.

Los galardonados de esta edición fueron en Categoría Miskitu: Jerson Antonio Hodsong, originario de Puerto Cabezas; Categoría Inglés Kriol, Owen Cornilius Blanford, de Bluefields, y en categoría español: Brando Aguilar, originario de Matagalpa.

El acto contó con las intervenciones de la alcaldesa de Juigalpa, Estelbina Báez Castilla; la Secretaria Adjunta de Economía Creativa, Sonia Porras Green; y el Tercer Secretario de la Embajada de la República Popular China, Yang Haozhi, quienes coincidieron en la importancia de la poesía como un puente cultural que preserva las raíces identitarias y fortalece el talento de la juventud nicaragüense.