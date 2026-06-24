Premian ganadores nacionales del Concurso de Literatura Poesía Joven en Juigalpa
La Comisión Nacional de Economía Creativa, a través de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, y con el respaldo de la Embajada de la República Popular China, celebró este martes 23 de junio la premiación del Concurso de Literatura Poesía Jovencito.
El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura y Creatividad Gregorio Aguilar Barea, en la Ciudad Creativa de Juigalpa, destacando el orgullo de Nicaragua como un país multicultural y plurilingüe.
El certamen fue desarrollado en coordinación con el Ministerio de la Juventud, la Procuraduría para las municipalidades, el Instituto de las Culturas, Pueblos y Juventudes, y la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades (SETEC).
El evento logró convocar a 186 jóvenes escritores de 13 departamentos y de las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur, quienes compitieron en las categorías lingüísticas de inglés kriol, miskito y español.
Durante la ceremonia, las autoridades realizaron la entrega oficial de los reconocimientos a los tres ganadores nacionales, quienes recibieron un diploma, una presea y un estímulo económico de C$21,900 córdobas cada uno.
Los galardonados de esta edición fueron en Categoría Miskitu: Jerson Antonio Hodsong, originario de Puerto Cabezas; Categoría Inglés Kriol, Owen Cornilius Blanford, de Bluefields, y en categoría español: Brando Aguilar, originario de Matagalpa.
El acto contó con las intervenciones de la alcaldesa de Juigalpa, Estelbina Báez Castilla; la Secretaria Adjunta de Economía Creativa, Sonia Porras Green; y el Tercer Secretario de la Embajada de la República Popular China, Yang Haozhi, quienes coincidieron en la importancia de la poesía como un puente cultural que preserva las raíces identitarias y fortalece el talento de la juventud nicaragüense.