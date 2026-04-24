Realizarán Simposio Nacional sobre desafíos de la anestesia en pacientes de alta complejidad

Con el objetivo de fortalecer la atención especializada en el sistema de salud pública, el Gobierno de Nicaragua desarrollará este viernes 24 de abril el Simposio Nacional “Desafíos de la Anestesia Cardiovascular, Pediátrica y Obstétrica”, en el Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua.

Esta jornada científica está dirigida a más de 100 profesionales de la salud de todo el país, incluyendo anestesiólogos, intensivistas, internistas y médicos generales.

El encuentro funcionará como una plataforma para el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos técnicos sobre el manejo anestésico en procedimientos quirúrgicos complejos.

La capacitación se centrará en tres áreas críticas: la atención a la niñez, mujeres embarazadas y pacientes con patologías del corazón.

A través de este simposio, el personal médico podrá profundizar en el uso de técnicas modernas y seguras de anestesia, fundamentales para garantizar el éxito de las intervenciones en estos grupos vulnerables.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Buen Gobierno con la formación continua de los trabajadores de la salud.

De esta manera, se asegura que las familias nicaragüenses continúen recibiendo una atención médica especializada, con altos estándares de calidad, de forma totalmente gratuita.

