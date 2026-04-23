Nicaragua supera 80% de cumplimiento de Campaña de Vacunación 2026

Dos millones 31 mil 88 dosis de vacunas, (83% de cumplimiento), han sido aplicadas desde el pasado 7 de abril, fecha en que las familias, la Red Comunitaria y trabajadores de la Salud iniciaron la Campaña Nacional de Vacunación 2026, contra 18 enfermedades.

Se han administrado 895 mil 56 dosis de Vitamina “A”, para un cumplimiento del 74 por ciento. Además, han aplicado Un millón 644 mil 549 dosis de antiparasitarios, logrando un 79% de avance.

Este sábado 25 y domingo 26 de abril, serán los días centrales de la Campaña en que se reforzarán las visitas a los barrios y comunidades para vacunar a niñas, niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y población en general.

El Gobierno del Pueblo Presidente garantiza el cuido de la Salud y la Vida de las Familias nicaragüenses.

