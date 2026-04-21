Niñez de Turquía conoce los símbolos nacionales de Nicaragua en el Centro Cultural Atatürk

Este martes, la Embajada de Nicaragua en Ankara participó en la celebración anual del Día Nacional de la Soberanía y la Niñez, atendiendo una invitación de la Alcaldía del Distrito de Çankaya.

Nicaragua en Ankara: Niños turcos decoran con identidad nica

El evento tuvo lugar en el recién inaugurado Centro Cultural Atatürk, donde se desarrollaron diversas actividades para promover el intercambio cultural y la alegría de los más pequeños.

La representación nicaragüense organizó un taller creativo en el que participaron 45 niñas y niños del tercer nivel del Preescolar Ilkadim.

Durante la actividad, los infantes decoraron bolsitos de tela con imágenes representativas de nuestra identidad: el Guardabarranco, Ave Nacional, y el Sacuanjoche, nuestra Flor Nacional, aprendiendo sobre la riqueza natural de la tierra de lagos y volcanes.

Al finalizar la jornada, cada niño y niña recibió su bolsito decorado como recuerdo de este encuentro fraterno.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de nuestra Embajada por estrechar los lazos de amistad con el pueblo turco, utilizando el arte y la cultura como herramientas para dar a conocer los tesoros nacionales de Nicaragua a las nuevas generaciones.

