Moda, color y frescura destacan en la VI Pasarela Resort 2026 en San Juan del Sur

Este sábado, la plataforma de moda Nicaragua Diseña, desde la playa de San Juan del Sur, en el departamento de Rivas, llevó a cabo la VI Edición de la Pasarela Resort 2026, en la que se hizo presente el talento, el color y la frescura de los diseñadores emergentes.

La pasarela tuvo como escenario el Puerto de San Juan del Sur, ubicado frente a la bahía, y marcó la despedida del verano en este mes de abril de amor, fe, esperanza y solidaridad.

Las colecciones presentadas fueron elaboradas por 16 diseñadores nacionales, que a través de cada pieza evocaron la sensualidad, la frescura, el color y la pasión.

La alcaldesa Estela del Rosario Morales González, destacó que «Nicaragua Diseña, pone a San Juan del Sur como un municipio turístico donde la moda se hace presente. Estamos en el Mes de la Paz, en el mes creativo y podemos ver que tenemos muchos nuevos diseñadores que están hoy siendo parte de esta plataforma en esta bella ciudad turística».

La alegría, el carisma y la creatividad de Don Fernando Fuentes Fraile, director de moda de Nicaragua Diseña, quien pasó a otro plano de vida, fueron recordados a través de un emotivo homenaje.

«Es muy especial esta edición porque queremos homenajear a nuestro gran diseñador Fernando Fuentes con ese amor impregnado y con ese compromiso que él siempre nos inculcó. Hoy tenemos a 16 diseñadores talentosos, muchos de ellos de la Escuela Creativa de Diseño, talento emergente que viene surgiendo y vemos el talento en esta pasarela», explicó Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña.

Como cada año, Nicaragua Diseña agradece el respaldo del Buen Gobierno que presiden el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Durante el evento, la diseñadora nicaragüense María Aragón presentó la colección Brisas del Viento, quien destacó que «es una gran oportunidad porque nosotros podemos desempeñarnos y desenvolvernos más. En mi caso, yo soy parte de la Escuela Creativa y es mi primera vez presentando una colección y me siento orgullosa de eso».