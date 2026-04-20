Embajador de Nicaragua en Irán constata daños tras ataques contra edificaciones civiles en Teherán

El Embajador de Nicaragua en Irán, Ramón Moncada, participó en una visita oficial junto a diplomáticos de más de treinta países para verificar los daños causados en edificaciones civiles de Teherán, tras los recientes actos de agresión perpetrados por Estados Unidos y el régimen de Israel.

Nicaragua constata devastación de EEUU/Israel en Irán

La jornada contó con la presencia de representantes de naciones como Rusia, India, Cuba, Venezuela y Vietnam, quienes han permanecido en el país durante el periodo de ataques iniciado en febrero de 2026.

La delegación, recibida por el Gobernador de Teherán, Mohammad Sadeq Motamedian, recorrió sitios críticos como el Hotel y Hospital Gandhi, el cual quedó completamente destruido.

Asimismo, visitaron un barrio residencial cerca de la plaza Resalat, donde el Alcalde del Distrito 4, Seyed Mohamad Musavi, informó que más de 500 viviendas resultaron afectadas y que, en uno de los edificios alcanzados, fallecieron todos sus habitantes.

Durante el recorrido, los diplomáticos también constataron daños en el Palacio histórico de Golestán, Patrimonio Cultural con más de dos siglos de antigüedad, donde actualmente expertos trabajan en su restauración.

La visita incluyó además la inspección de la Sinagoga Rafinia, templo que resultó reducido a escombros por el impacto de los ataques indiscriminados.

Omid Masih, miembro de la junta directiva de la sinagoga, lamentó la pérdida del recinto sagrado y señaló que este hecho demuestra que las agresiones no distinguen entre religiones o credos.

Con esta participación, Nicaragua reafirma su presencia solidaria y su compromiso con el derecho internacional, documentando las consecuencias humanas y materiales de estos actos de agresión en territorio iraní.

