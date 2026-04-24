Gobierno de Nicaragua lanza Plan Nacional Interinstitucional Invierno 2026

Con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de las familias nicaragüenses ante la proximidad de la época lluviosa, la Co-Presidencia de la República ha puesto en marcha el Plan Nacional Interinstitucional Invierno 2026.

Nicaragua activa Plan Invierno 2026

Este plan articula los esfuerzos de todas las instituciones del Estado bajo el modelo del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).

El plan contempla un despliegue preventivo integral que incluye el monitoreo constante de los fenómenos meteorológicos por parte de INETER, la limpieza de cauces y sistemas de drenaje en todos los municipios, y la actualización de los planes de respuesta en los puntos críticos ya identificados.

Asimismo, se ha dispuesto la preparación de brigadas de rescate y suministros de emergencia para garantizar una respuesta rápida ante posibles inundaciones o deslizamientos.

A través de este esfuerzo interinstitucional, instituciones como el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud y las Alcaldías Municipales trabajarán de la mano con la comunidad organizada.

El enfoque principal es reducir de forma sistemática el riesgo de desastres, promoviendo la preparación desde el hogar y garantizando que la infraestructura pública y privada reciba el mantenimiento necesario antes del establecimiento pleno del invierno.

Basado en el monitoreo de INETER, el plan proyecta para este período, un invierno con un comportamiento de lluvias que transitará de condiciones neutras hacia el fenómeno de «La Niña».

Esto implica que se esperan precipitaciones dentro de los rangos normales, pero con una alta probabilidad de acumulados significativos en cortos períodos de tiempo debido a la formación de sistemas ciclónicos.

El análisis destaca que la saturación de los suelos será un factor determinante, aumentando el riesgo de anegaciones y deslizamientos, especialmente en las zonas del Pacífico y el Centro-Norte del país, donde históricamente se concentran los mayores acumulados.

El plan identifica y prioriza la atención a las familias que habitan en zonas de alta vulnerabilidad. Las cifras clave sobre el alcance y la protección de personas son las siguientes:

Se tiene bajo monitoreo permanente a aproximadamente 1.2 millones de personas a nivel nacional que habitan en zonas con riesgo de inundaciones o movimientos de ladera.

El Gobierno se ha planteado como meta que más de 800,000 familias cuenten con su Plan de Respuesta Familiar actualizado, permitiendo que cada hogar sepa qué hacer y hacia dónde evacuar.

También se han movilizado y capacitado a más de 41,000 protagonistas, incluyendo brigadistas comunitarios, municipales e institucionales, para brindar atención inmediata a las familias en caso de emergencia.

El enfoque se mantiene sobre los puntos críticos en las cuencas de los ríos más importantes y en las laderas de los volcanes, donde el riesgo de escorrentías es mayor.

Esta estrategia interinstitucional busca no solo reaccionar ante los eventos, sino reducir sistemáticamente el impacto en la integridad de los nicaragüenses, priorizando la evacuación temprana de las familias que se encuentren en las rutas de peligro identificadas en los mapas de riesgo municipales.

