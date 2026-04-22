Nicaragua participa en el Foro Mundial de Acción para el Desarrollo Compartido en Beijing

Este miércoles, la Misión Diplomática de Nicaragua en la República Popular China participó en la ceremonia de apertura de la Tercera Reunión de Alto Nivel del Foro Mundial de Acción para el Desarrollo Compartido.

Nicaragua en China: Impulso clave al desarrollo global

El evento, celebrado en Beijing, fue organizado por la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CIDCA) y reunió a líderes de diversas naciones para discutir estrategias de progreso común.

La ceremonia estuvo presidida por el Compañero Chen Xiaodong, Presidente de CIDCA, y contó con la intervención del Compañero Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores de China.

También participaron delegaciones de alto nivel encabezadas por el Presidente de Mozambique y ministros de países como Timor-Leste, Lesotho y Grenada, subrayando la relevancia global de este espacio de diálogo político y económico.

Durante el encuentro, se celebró el quinto aniversario de la Iniciativa de Desarrollo Global, propuesta por el Presidente Xi Jinping en 2021.

Este mecanismo se ha consolidado como un pilar fundamental para reforzar la gobernanza global inclusiva y acelerar el cumplimiento de las Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, promoviendo un enfoque de cooperación más equitativo.

Con su presencia en este importante foro, el Gobierno de Nicaragua reafirma su firme compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación internacional.

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