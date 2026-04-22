Nicaragua destaca riqueza de su cultura cafetalera en Foro Mundial del Patrimonio del Café en Vietnam

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, la Embajada de Nicaragua en Vietnam participó en el Foro Mundial del Patrimonio del Café, celebrado del 17 al 20 de abril de 2026 en la provincia de Dak Lak.

Nicaragua en Foro Mundial del Café en Vietnam

Bajo el lema “Desde diversas tradiciones hasta un Patrimonio Mundial Vivo”, el evento se consolidó como un espacio clave para el intercambio de conocimientos entre naciones productoras y consumidoras de este grano de oro.

Durante el encuentro, el Embajador Mario Armengol expuso la profunda identidad de la cultura del café en Nicaragua, resaltando su valor patrimonial dentro de las tradiciones y la gastronomía nacional.

Asimismo, enfatizó que la producción cafetalera en el país es impulsada por Familias Trabajadoras, quienes desarrollan este rubro bajo un modelo de respeto y armonía con la Madre Tierra.

El foro contó con la participación de delegaciones de Vietnam, Turquía, Colombia, Italia, Tailandia, Sri Lanka, España y Armenia, promoviendo el café no solo como un producto comercial, sino como un motor de desarrollo sostenible y herencia cultural.

Este diálogo internacional permitió fortalecer los lazos de cooperación para la protección del patrimonio cafetalero y el impulso de las economías locales en el mundo.

El evento fue organizado por el Comité Popular de Dak Lak y contó con el auspicio de la UNESCO, con el respaldo de la Universidad de Cultura de Ho Chi Minh y la empresa Trung Nguyen Legend Coffee.

Con esta participación, Nicaragua reafirma su compromiso de promover la calidad y el significado histórico de su café en los escenarios internacionales más importantes.

