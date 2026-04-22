Hermanos de RT en Español sostienen encuentro con jóvenes comunicadores

Con el propósito de compartir conocimiento y experiencia en el ámbito comunicacional, en la Cinemateca Nacional, se realizó encuentro de los Hermanos de RT en Español, con miembros de la Red de Jóvenes Comunicadores, Redes Sociales y Plataformas Digitales de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

Cinemateca: RT y Jóvenes Comunicadores fortalecen la verdad

El Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano, saludó el intercambio comunicacional y trasladó el abrazo fraterno de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario Murillo.

“Estos encuentros fortalecen la batalla por la defensa de la VERDAD VERDADERA de nuestros pueblos, la patria, la Revolución y la construcción permanente de las nuevas victorias de nuestro pueblo”, el Coordinador de los Medios del Poder Ciudadano.

Los Hermanos de RT en Español, también han compartido con estudiantes de las universidades del Pueblo Presidente, y comunicadores de los medios Sandinistas.

