Policía Nacional fortalece seguridad de madres de familia con más de 19 mil visitas casa a casa

La Policía Nacional presentó este jueves los resultados del Plan de Prevención y Seguridad dirigido a las Madres de Familia, ejecutado en Nicaragua entre el 16 y el 22 de abril de 2026.

Resultados Plan Seguridad Madres en Nicaragua: 3 detenidos

Este esfuerzo, desarrollado en los 153 municipios del país, busca fortalecer la convivencia armoniosa y reafirmar el compromiso del Buen Gobierno con la protección de la vida y la paz en cada barrio y comunidad.

Como parte de las acciones de sensibilización, se realizaron 19,553 visitas de presencia directa casa a casa.

Asimismo, se organizaron 130 asambleas con la comunidad, logrando la participación de 31,859 ciudadanos, y se llevaron a cabo conversatorios que reunieron a 20,329 personas.

Durante estos encuentros, se divulgaron cartillas orientadas a la prevención del femicidio, el bienestar familiar y la educación vial.

En el ámbito operativo, las visitas permitieron la recepción de 7 denuncias en los departamentos de León, Chinandega, Nueva Segovia, Masaya, Jinotega y Managua.

Entre los delitos reportados se encuentran el incumplimiento de deberes alimenticios, intimidación y amenazas contra la mujer, así como asedio y agresiones.

Estas acciones resultaron en la captura de 3 sujetos en León, Nueva Segovia y Managua.

Este plan se ejecuta de forma coordinada con instituciones como el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educación (MINED).

La institución policial recordó a la población la importancia de utilizar de manera responsable la línea 118 para atender emergencias reales las 24 horas del día.

