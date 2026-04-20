Realizan exitosa jornada de cirugía a corazón abierto a 13 niños en el Hospital La Mascota

En un esfuerzo conjunto por la salud de la niñez nicaragüense, médicos especialistas del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, junto a expertos de la Fundación Infancia Solidaria de España, desarrollan una jornada intensiva de cirugías a corazón abierto.

Salvan 13 vidas: Cirugías a corazón abierto en La Mascota

Esta brigada médica tiene como meta intervenir a trece infantes que padecen diversas cardiopatías congénitas, brindándoles una oportunidad de vida y recuperación integral.

La jornada, que se extiende del 19 al 24 de abril, beneficia a familias provenientes de zonas distantes y vulnerables del país, incluyendo Bluefields, Siuna, Jinotega, Matagalpa, Río San Juan, León, Carazo y Managua.

13 niños salvan su vida: Cirugías a corazón abierto en La Mascota

Estas operaciones de alta complejidad se realizan de forma gratuita, garantizando el acceso a procedimientos quirúrgicos que en otros contextos tendrían costos inalcanzables para las familias.

Bajo la guía del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, el Gobierno sandinista reafirma su compromiso de continuar mejorando la calidad de vida de las familias nicaragüenses.

A través de este modelo de salud y la colaboración internacional, se fortalece la atención especializada y se devuelve la esperanza a los hogares nicaragüenses que enfrentan estos desafíos médicos.



