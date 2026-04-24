Lanzan V Edición del Concurso de Moda Sostenible Universitaria Retazos 2026

Con un derroche de identidad y compromiso ecológico, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, el Ministerio de la Juventud (MINJUVE) y la Universidad Americana (UAM) realizaron ayer jueves 23 de abril el lanzamiento oficial de la quinta edición del Concurso de Moda Sostenible Universitaria Retazos 2026, bajo el lema “Raíces Vivas”.

¡Lanzamiento «Retazos 2026»! Moda Sostenible toma Tino López

El evento tuvo como escenario el Centro Cultural Tino López Guerra, donde se reunieron jóvenes modelos, artistas y brigadas ambientales.

La actividad se desarrolló en un ambiente festivo que destacó la representatividad de los pueblos de la Costa Caribe a través de danzas y música tradicional.

Durante el lanzamiento, se presentó una pasarela preliminar con diseños inspirados en la Madre Tierra, reafirmando el objetivo del concurso de promover la creatividad juvenil vinculada a la preservación del medio ambiente y el uso de materiales reciclados.

Como parte del proceso de formación, los jóvenes diseñadores seleccionados participarán en una serie de talleres especializados en habilidades de moda, corte y confección.

Estas capacitaciones serán impartidas por expertos de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña y el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de los participantes para la creación de sus piezas.

El certamen culminará en una Gala Final programada para el próximo 25 de junio en el Centro de Convenciones Olof Palme.

En este evento, los protagonistas presentarán sus diseños inéditos ante un jurado calificador, consolidando a «Retazos» como una plataforma clave para el talento emergente que apuesta por una industria de la moda más consciente y sostenible en Nicaragua.