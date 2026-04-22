Comienza IV Edición de la Cátedra Emmanuel Mongalo

Con la participación de más de 1,500 docentes de manera presencial y virtual, dio inicio la IV edición de la Catedra Emmanuel Mongalo, realizada por el Ministerio de Educación y la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua.

MINED inicia IV Cátedra Mongalo: 1500 docentes por la historia

La profesora María Evelyn Arguello, del Instituto Nacional Ricardo Morales Avilés ubicado en el municipio Larreynaga, León, dijo que esta cátedra contribuye a la formación pedagógica, la investigación, el rescate y fomento de nuestra historia.

La IV edición de la Cátedra Emmanuel Mongalo, tiene una duración de 7 meses, al concluir el período, los docentes presentarán una investigación.

