Hospital Vélez Paiz realiza jornada de implantación de válvulas aórticas y cateterismos

En un esfuerzo por fortalecer la salud especializada en el país, médicos especialistas del Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz, en Managua, iniciaron este 21 de abril una jornada quirúrgica de alta tecnología.

Cirugías cardíacas salvan 31 vidas con alta tecnología

Durante tres días consecutivos, el equipo médico realizará cateterismos cardíacos e intervenciones para la implantación transcatéter de válvula aórtica (TAVI), un procedimiento de vanguardia que evita las cirugías a corazón abierto tradicionales.

Esta jornada médica, que se extenderá hasta el 23 de abril, tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de 31 pacientes que presentan afecciones cardíacas severas.

Los protagonistas de este programa de salud gratuita provienen de diversos departamentos del país, incluyendo Somoto, Carazo, Estelí, Rivas, León y Managua, quienes han sido captados a través del sistema de salud pública para recibir este tratamiento especializado.

La implementación de estas técnicas quirúrgicas avanzadas representa un hito para el sistema de salud nicaragüense, ya que permite una recuperación más rápida y con menores riesgos para el paciente.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno del Pueblo Presidente reafirma su compromiso de garantizar atención médica de calidad, gratuita y con tecnología de última generación para el bienestar de todas las familias nicaragüenses.



