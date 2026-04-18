Hija de Yiye Ávila visita Parque Memorial Casita en Posoltega, Chinandega

Este sábado, en un Ambiente de Paz, Fraternidad y Regocijo Espiritual, Doris Myrna Ávila Talavera, hija de nuestro recordado evangelista Yiye Ávila, que dejó una huella imborrable en Nicaragua, visitó el Parque Memorial Casita de Posoltega, junto a su esposo José Rodríguez Arvelo y su sobrino Miguel José Sánchez Ávila.

Dorys, conversó y escuchó testimonios vivos de hermanos posolteganos que vivieron la tragedia del deslave del Volcán Casita producto del Huracán Mitch hace 28 años atrás.

La visita a ese sitio donde descansan los restos de más de 3 mil hermanos es un acto de Amor, Memoria y Compromiso Espiritual con el pueblo nicaragüense, que reafirma su Fe en Unidad para seguir construyendo un futuro de Paz de la mano de nuestros Copresidentes.