Nicaragua expone éxito de la Merienda Escolar en Foro Internacional del Programa Mundial de Alimentos

En el marco del período anual de sesiones de la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional participó como panelista en el evento de alto nivel sobre buenas prácticas en América Latina y el Caribe.

Nicaragua alimenta a 1.2 millones de estudiantes

Durante el encuentro, la embajadora y representante nicaragüense, compañera Mónica Robelo, destacó el impacto del Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), el cual garantiza la alimentación diaria a 1 millón 200 mil estudiantes en más de 10 mil 500 centros educativos del país.

Robelo subrayó que esta iniciativa no solo asegura la permanencia escolar, sino que dinamiza las economías locales al abastecerse de pequeños productores organizados en cooperativas rurales.

Asimismo, en la sesión se presentaron los avances del Plan Estratégico de País PMA-Nicaragua 2024–2029 y el Plan Operativo 2026–2027, enfocados en la nutrición, huertos escolares, acceso a agua, saneamiento e infraestructura educativa.

Con esta participación, Nicaragua reafirma el reconocimiento internacional a sus políticas de seguridad alimentaria y el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación con el PMA para el bienestar de las familias.