Delegación nicaragüense participa en inauguración del VI Foro Internacional de Turismo en Moscú

Una delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, conformada por representantes de la Embajada de Nicaragua en Rusia, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), y la Reina y Princesas Nicaragua 2025, inauguró este miércoles su participación en el VI Foro Internacional de Turismo “¡Viajemos!”, con sede en el Centro Panruso de Exposiciones (VDNKh) de Moscú.

Nicaragua en Moscú emociona con su cultura

Durante la apertura de la feria, el stand nicaragüense recibió la visita del Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, quien recorrió la muestra dedicada a promover las bellezas naturales, culturales y turísticas de la Tierra de Lagos y Volcanes.

En esta primera jornada, los delegados atendieron a numerosos visitantes interesados en la oferta del país, quienes además de conocer los destinos más emblemáticos, disfrutaron de una degustación de dulces tradicionales y apreciaron una exhibición de trajes típicos nacionales.