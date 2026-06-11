Nicaragua proyecta su turismo sostenible y cultura en Foro Internacional de Eurasia

¡Nicaragua continuó consolidando su presencia en el mercado turístico internacional durante el segundo día de actividades del VI Foro Internacional de Turismo “Let’s Travel!”, uno de los eventos más relevantes del sector en la región de Eurasia.

INTUR en Foro Eurasia impulsa turismo

En la agenda oficial, la codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), compañera Mara Stotti, participó en un panel de alto nivel junto a representantes de Abjasia, Myanmar, Bielorrusia, Sri Lanka, Irán, Tanzania y la República Popular China.

En este espacio, abordó la importancia del turismo en el desarrollo socioeconómico.

Durante su intervención, la delegada nicaragüense compartió los avances del país en materia de turismo sostenible, destacando el crecimiento de la infraestructura vial y hotelera, la diversificación de la oferta en los destinos, la preservación de las tradiciones y el fuerte impulso al turismo rural comunitario.

Como parte de la proyección cultural del evento, la Reina Nicaragua 2025 y sus princesas realizaron una gala en el escenario principal del foro.

Las soberanas exhibieron una muestra representativa del folclore, el orgullo y la identidad nacional ante los mayoristas, turoperadores y asistentes internacionales.

