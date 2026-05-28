Ministerio de Salud anuncia intensa jornada de ferias, vacunación y atenciones en todo el país

El Ministerio de Salud (MINSA) y la Cruz Blanca anunciaron un amplio cronograma de actividades de atención médica especializada, prevención y promoción de la salud que se ejecutarán en todo el territorio nacional del 1 al 7 de junio de 2026.

Con motivo de la Semana de la Niñez, el MINSA realizará Megas Ferias de Salud Pediátrica el próximo 1 de junio en Madriz, Estelí, León, Managua, Carazo, Masaya, Rivas, Matagalpa y la RACCS, brindando revisiones odontológicas, control de peso, talla y dinámicas recreativas.

Asimismo, del 4 al 6 de junio se ejecutará una gran Mega Feria de Pediatría en el departamento de Matagalpa, con sedes en el Hospital César Amador Molina, el Hospital Primario de Waslala, el Centro de Salud de Sébaco y el Policlínico Trinidad Guevara.

Adicionalmente, del 1 al 4 de junio se realizarán atenciones médicas para la niñez en 11 SILAIS del país, mientras que en todos los hospitales nacionales se mantendrán ambientes festivos con pinta caritas y globos del 1 al 5 de junio para alegrar a los pacientes infantiles hospitalizados.

En materia de inmunización, las autoridades de salud detallaron el desarrollo de importantes campañas nacionales del 1 al 6 de junio, las cuales incluyen la vacunación contra la Influenza para niños de 6 meses a 3 años, embarazadas, pacientes crónicos y adultos mayores.

También se aplicará la vacuna contra el VPH a menores de 9 a 14 años, la vacuna contra la Fiebre Amarilla a niños de 1 año y la continuación de la campaña permanente contra la COVID.

Paralelamente, se intensificará la Campaña de Lucha Antiepidémica para el control del mosquito transmisor del Dengue mediante acciones de abatización y eliminación de criaderos con las familias nicaragüenses, sumado a encuentros informativos con la red comunitaria y mujeres embarazadas en las Casas Maternas de todo el país.

A través del «Programa Amor para los más Chiquitos», del 1 al 5 de junio se realizarán encuentros con padres de familia sobre nutrición y derechos de la niñez, incluyendo desparasitación y valoraciones dentales en 10 departamentos.

Asimismo, el programa «Todos con Voz» movilizará brigadas en barrios y comunidades para brindar atención médica a pacientes con discapacidad y hacer entrega de medios auxiliares y carnets.

Por su parte, el programa «Mi Hospital en mi Comunidad» acercará consultas de diversas especialidades del 1 al 6 de junio en 14 departamentos del país.

Específicamente el sábado 6 de junio, el Hospital Comandante Hilario Sánchez de Masaya desarrollará una feria especial de ortopedia y dermatología para atender consultas de primera vez en afecciones de la piel y huesos.

Con el fin de mitigar el impacto de padecimientos de alta complejidad, se realizarán de manera simultánea jornadas nacionales para la detección temprana del cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años, la campaña «Nora Astorga» para la detección de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años, y tamizajes oportunos contra el cáncer de estómago y cérvico uterino.

Finalmente, las autoridades destacaron las actividades de la Cruz Blanca, institución que el próximo viernes 5 de junio celebrará el Acto Central de su Tercer Aniversario de Fundación en su Sede Central de Managua.

En este contexto, del 1 al 7 de junio se impartirán encuentros prácticos de primeros auxilios básicos para socorristas y el Primer Curso Básico de Rescate Acuático para aspirantes a guardavidas en varios departamentos.

