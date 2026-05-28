Imponen 30 años para sujeto que estranguló a mujer y escondió su cuerpo en Telica

A 30 años de cárcel fue condenado el sujeto Francisco José Ríos Duarte por haber asesinado a Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años, en el municipio de Telica, departamento de León.

Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años

La sentencia fue emitida por Wendy Auxiliadora Balladares Cortez, Jueza de Distrito Especializado de Violencia y Adolescencia en León, luego de que el acusado admitió haber cometido el asesinato el 2 de abril de este año.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen se registró en un sector solitario conocido como Pedrera Los Garrucha, donde ambos sostuvieron una discusión que terminó en tragedia.

Según los detalles brindados ante las autoridades, Ríos Duarte estranguló a la víctima con sus propias manos, luego de que ella se negó a sostener una relación estable con él.

Francisco José Ríos Duarte, de 30 años

Después de cometer el crimen, Francisco Ríos Duarte ocultó el cadáver bajo piedras en la zona donde fue encontrado hasta 22 días después.

El caso generó indignación entre los habitantes de Telica, quienes exigían justicia por la muerte de Maricela Duarte García.

La condena impuesta es precisamente la solicitada por la Fiscalía y representa una pena de las más severas contempladas para delitos de femicidio en Nicaragua.

Autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, mientras familiares y pobladores continúan lamentando el hecho que enlutó a la familia de Marisela y a toda la comunidad.

