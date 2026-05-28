Especialistas nicaragüenses, en conjunto con la Brigada «HEALTH FOR LEÓN» proveniente de Carolina del Norte, Estados Unidos, están desarrollando una jornada de procedimientos cardíacos mínimamente invasivos en el Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello, en la ciudad de León.

León: Realizan 30 cirugías cardíacas mínimamente invasivas

Esta iniciativa de salud de alta especialización está dirigida a mejorar de forma directa la calidad de vida de pacientes procedentes de diversos departamentos del país, incluyendo Bluefields, Jinotega, Estelí, Chinandega, Masaya, Managua y León.

La jornada médica se lleva a cabo del 25 al 29 de mayo, período en que se realizarán 30 procedimientos quirúrgicos complejos, entre los que destacan cateterismos, ablaciones, así como colocaciones de stent y marcapasos.

Además de las intervenciones en quirófano, los médicos especialistas brindan valoraciones clínicas y consultas especializadas a un total de 125 pacientes que requieren seguimiento cardiológico avanzado.

Guiados por los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, el sistema de salud pública continúa promoviendo el acceso a la atención médica especializada y gratuita para el bienestar del pueblo nicaragüense.

