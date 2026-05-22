Gobierno inaugura urbanización «Nueva Victorias» y entrega 85 viviendas dignas a familias de Nagarote

Un cambio histórico y significativo transformó la vida de 85 familias del municipio de Nagarote, León, con la entrega de viviendas dignas, propias y seguras en la urbanización Nuevas Victorias «Augusto C. Sandino».

El alcalde de la localidad, Juan Gabriel Hernández, destacó la trascendencia de la jornada señalando que es la primera vez en la historia del municipio que se ejecuta un proyecto habitacional integral de esta naturaleza, diseñado con todas las condiciones humanas necesarias para el bienestar de la población.

Por su parte, la arquitecta Gabriela Palacios, codirectora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), detalló que la urbanización se construyó gracias a la voluntad política del Buen Gobierno Sandinista en un terreno de 4.7 manzanas.

Cada vivienda cuenta con 48 metros cuadrados de construcción sobre lotes estándar de 170 metros cuadrados, distribuidos en porche, dos habitaciones, un servicio sanitario, sala, comedor, cocina y área de lavado, equipados con acabados de alta calidad como pisos de cerámica, ventanas panorámicas y luces LED.

La nueva infraestructura urbana dispone de todos los servicios básicos listos para ser habitados, incluyendo casi un kilómetro de red de agua potable, sistemas individuales de tratamiento de aguas negras, calles adoquinadas con señalización vial, andenes peatonales y alumbrado público.

Asimismo, para la seguridad y recreación de los residentes, el complejo cuenta con un muro perimetral con garita de acceso y un parque familiar equipado con cancha multiusos, juegos infantiles, máquinas de ejercicios y luminarias solares.

Las familias protagonistas, entre ellas parejas jóvenes y madres de familia como Ana Baltodano y Rebeca Saballos, expresaron su profunda emoción y agradecimiento con Dios y el Gobierno al ver cumplido el sueño de tener un hogar propio a través de facilidades de pago accesibles.

Esta entrega histórica, realizada en saludo al natalicio del General Sandino y al Día de las Madres nicaragüenses, representa apenas la primera etapa de futuros planes de desarrollo habitacional en el municipio, que ya cuenta con siete manzanas adicionales para la expansión de nuevas viviendas