Asistimos a Taller Iberoamericano sobre empleos verdes en Guatemala

En nombre del Gobierno de Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) participa del 26 al 28 de mayo de 2026 en el taller presencial “Empleos Verdes”, celebrado en La Antigua, Guatemala.

Nicaragua en Taller «Empleos Verdes» en La Antigua

El encuentro, organizado por la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) en el Centro de Formación de la Cooperación Española, busca promover oportunidades económicas sostenibles mediante políticas de cambio climático, inclusión social y la transición hacia economías bajas en carbono.

Durante las sesiones de trabajo, Nicaragua destacó sus principales iniciativas sostenibles, entre ellas el ecoturismo, el manejo responsable de la fauna y el establecimiento de viveros a través de la Campaña Nacional “Verde, Que Te Quiero Verde”, las cuales generan empleos dignos y restauran ecosistemas.

La delegación nacional está encabezada por la compañera Iveth García, delegada de MARENA Managua, quien comparte con los países de la región las experiencias nicaragüenses en materia de resiliencia laboral y adaptación al cambio climático.



