El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó en el Parque Nacional Volcán Masaya la jornada ambiental “Unidos por la Conservación y Protección de la Biodiversidad”.

Masaya: MARENA libera 73 animales en Volcán Masaya

El evento se desarrolló en conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica y contó con la participación de 150 personas, entre niños, jóvenes y padres de familia procedentes del municipio de La Concepción, Masaya.

Como parte de la estrategia para sensibilizar a la población sobre el respeto a la fauna en su hábitat natural, la actividad incluyó una exhibición especial de fauna silvestre originaria de zoocriaderos autorizados y del Parque Zoológico Nacional.

Esta muestra interactiva permitió fortalecer los conocimientos de las familias sobre la importancia de la preservación de las especies nativas.

Durante la jornada, las autoridades del MARENA procedieron a la liberación de 73 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos culebras, lagartijas, geckos de cabeza amarilla y arañas que fueron reproducidas con éxito en cautiverio.

Esta acción forma parte de los planes de conservación y repoblación de los ecosistemas que impulsa la institución en las áreas protegidas del país.



