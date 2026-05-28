152 mil familias recibirán atención médica en sus barrios durante la próxima semana

El Ministerio de Salud anunció este jueves que entre e lunes 01 y el sábado 06 de Junio, brindará atención médica general y especializada a 151 mil 901 familias de todo el país.

Las atenciones médicas serán llevadas por el personal de salud a 2 mil 562 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,437 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 78 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

