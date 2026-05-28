El Gobierno de Nicaragua participó por segunda ocasión en la prestigiosa Feria Internacional ITB China 2026, celebrada del 26 al 28 de mayo en la dinámica ciudad de Shanghái.

Shanghái: Nicaragua impulsa turismo en feria ITB China

La delegación nicaragüense estuvo integrada por representantes del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la turoperadora Skyrizon, quienes desarrollaron una intensa agenda de trabajo durante los tres días del evento.

Los delegados sostuvieron reuniones de negocios con agencias de viajes, turoperadoras y empresas del sector turístico de China y la región asiática, con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación comercial y la promoción del destino.

Durante el encuentro, también se realizaron intercambios clave con medios de comunicación y creadores de contenido especializados en la industria turística, a quienes se les presentaron las bellezas naturales, culturales y patrimoniales de nuestro país.

Nicaragua destacó en el mercado asiático su oferta diferenciada en turismo sostenible, aventura, rutas de volcanes, playas coloniales y experiencias culturales auténticas para los viajeros de esa región.

La participación en ITB China 2026 forma parte de las estrategias de promoción internacional que impulsa el Buen Gobierno para continuar posicionando los atractivos de la tierra de lagos y volcanes en nuevos mercados globales.



