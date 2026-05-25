Con la participación de representantes de 29 naciones, en la Casa de los Pueblos en Managua, se inauguró este lunes el Seminario Regional del Caribe del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Managua: Sede ONU Descolonización Caribe

Los Cocancilleres de la República, Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke, brindaron el mensaje de bienvenida del Gobierno de Nicaragua, que dirigen los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, reiterando la vocación solidaria del país con las causas justas de los pueblos del mundo.

El compañero Moncada resaltó que Nicaragua es la tierra del Cacique Diriangén que resistió al invasor español, del General Benjamín Zeledón que enfrentó a las tropas yanquis, la tierra del poeta Rubén Darío, del General Augusto C. Sandino que venció y expulsó al interventor norteamericano, y del Comandante Carlos Fonseca Amador fundador del FSLN.

El compañero Denis Moncada, Co-Canciller de Nicaragua

“Managua les vuelve a abrir sus puertas convencida que el diálogo directo y fraternos y la cooperación entre estados miembros, territorios y expertos son herramientas indispensables en la lucha de los pueblos para la erradicación del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, resaltó Moncada

También dijo que se han logrado avances notables en el tema de la descolonización, pero aún persisten territorios no autónomos bajo el yugo colonial, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos inalienables a la autodeterminación, la independencia, la libertad y el control soberano de sus recursos naturales y de su propio destino.

Este cónclave que se realiza entre el 25 y el 27 de mayo, reúne a delegaciones de 29 naciones, invitados y expertos que trabajan para asegurar que los pueblos de los territorios no autónomos puedan decidir sobre su futuro político e independencia.

El Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas es conocido también como el C-24, y fue creado por la ONU en 1961.

La señora Menissa Rambally, presidenta del Comité de Descolonización de la ONU, agradeció al Gobierno de Nicaragua por las facilidades brindadas para la realización del seminario, indicando que están muy contentos de estar en el país durante estos tres días.

Tengo la honra de extender la bienvenida a todos los presentes y expresar mi sincera gratitud al Gobierno y al pueblo nicaragüense por la hospitalidad para la realización de este Seminario Regional Caribeño, bajo el tema de Progresos Avanzados, Compromisos Renovados, indicó la señora Rambally

Este año, el Seminario reúne a más de 110 participantes; entre estos, personal de la Unidad de Descolonización del Departamento de Naciones Unidas para promover políticas de paz y apoyar que este evento sea exitoso.