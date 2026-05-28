Como parte de la Agenda Oficial de la I Edición de Nicaragua Diseña en China, este 28 de mayo se realizó en Beijing un importante encuentro de presentación institucional e intercambio cultural, que reunió a la Delegación Oficial de Nicaragua Diseña, Autoridades chinas, Representantes de Ciudades Hermanas, Universidades de Diseño y actores del sector creativo y cultural de ambos Países.

Durante la jornada se firmó el Acuerdo de Cooperación entre el Centro de Intercambio Cultural China-América Latina (CICAL) y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de Nicaragua, reafirmando el compromiso de fortalecer los intercambios culturales, la formación y la colaboración internacional en los ámbitos creativo, artístico y de diseño entre Nicaragua y la República Popular China.

Representantes de Nicaragua Diseña transmitieron los saludos fraternos de los Co-Presidentes de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, resaltando que este evento constituye la materialización de años de esfuerzo para promover la creatividad como puente de acercamiento cultural, oportunidades para la juventud y desarrollo de la Economía Creativa y Naranja.

Las Autoridades destacaron la relevancia histórica de la Primera Edición de Nicaragua Diseña en China, señalando que este espacio permitirá presentar pasarelas de diseño chino y nicaragüense, así como exposiciones de artesanía y arte popular, fortaleciendo los vínculos culturales entre ambos Pueblos.

Por su parte, el Director del Centro de Intercambio Cultural China-América Latina (CICAL), Compañero Wang Lichao, expresó que Nicaragua Diseña representa una importante plataforma de intercambio cultural y creativo entre China y Nicaragua, impulsando la innovación juvenil, el diseño, el arte y la difusión cultural.

La I Edición de Nicaragua Diseña en China se celebrará el 29 de Mayo en Beijing, en el marco del V Aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Nicaragua y la República Popular China y el XV Aniversario de la Plataforma Nicaragua Diseña.