La delegación diplomática de Nicaragua en China consolidó los lazos políticos y comerciales bilaterales al participar en una misión oficial a la provincia sureña de Fujian, donde el gobierno asiático ejecuta proyectos estratégicos para el acercamiento económico con Taiwán.

Nicaragua y China sellan lazos en Fujian

La jornada de trabajo, organizada por la Cancillería de la nación asiática, se desarrolló entre el 20 y el 23 de mayo de 2026.

Ramiro Cruz, embajador nicaragüense en Pekín, encabezó la representación de nuestro país en un grupo integrado también por diplomáticos de Vietnam, Samoa, Indonesia y Guinea-Bissau.

Durante los encuentros, el diplomático ratificó el respaldo incondicional e invariable de la tierra de lagos y volcanes al Principio de Una Sola China y a la soberanía territorial de esa República Popular.

Inspección en la Zona Piloto de Pingtan

La agenda oficial incluyó un recorrido por la Isla de Pingtan, sede de una Zona Piloto Integral (ZPI) diseñada por las autoridades centrales como eje nacional para facilitar los intercambios comerciales y logísticos bilaterales.

En este punto, los embajadores visitaron el «Área Escénica de las 68 Millas Náuticas», nombrada así por su cercanía geográfica directa con la isla principal de la provincia de Taiwán.

La comitiva internacional, guiada por el subdirector del Departamento de Asuntos de Hong Kong, Macau y Taiwán, Ran Bo, se trasladó posteriormente a la ciudad costera de Xiamen.

En esta localidad se evaluaron las infraestructuras de conectividad que buscan agilizar el tránsito terrestre y marítimo de mercancías en el estrecho.

Raíces históricas y conectividad

Durante la estancia en Xiamen, la delegación inspeccionó el Museo de Archivos Históricos de la Relación entre Fujian y Taiwán, la Terminal de Pasajeros de Wutong y el proyecto del Puente Xiamen-Kinmen.

Los diplomáticos conocieron además los análisis demográficos desarrollados por el Departamento de Estudios de Taiwán de la Universidad de Xiamen.

Estas iniciativas forman parte de las directrices estratégicas de Pekín para dinamizar los vínculos comerciales y familiares históricos entre los habitantes de ambos lados de la costa, facilitando la cooperación económica mutua.

El gobierno nicaragüense mantendrá el seguimiento técnico a estos modelos de desarrollo portuario y logístico de zonas piloto en los próximos meses, buscando identificar oportunidades de inversión y cooperación técnica aplicables a los puertos comerciales de nuestro territorio nacional.