Avanza con éxito Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza

El Gobierno del Pueblo Presidente avanza a nivel nacional con la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza, una iniciativa enfocada en proteger la salud de las familias.

Influenza: 286 mil dosis aplicadas

La jornada prioriza de manera directa la inmunización de niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y ciudadanos que padecen enfermedades crónicas en todo el territorio.

Hasta la fecha, las autoridades de salud reportan la aplicación de 286 mil 531 dosis de la vacuna, alcanzando así un avance del 24% de la meta total programada.

La campaña de vacunación se mantendrá de forma gratuita en todo el país mediante un despliegue que incluye visitas directas casa a casa y puestos en las distintas unidades de salud.

Asimismo, el personal médico realiza brigadas de inmunización en las escuelas y en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para acercar el beneficio a los menores.

Este esfuerzo cuenta con el protagonismo de las familias, los trabajadores de la salud, el respaldo de la Red Comunitaria y el apoyo de miembros de la Juventud Sandinista.

