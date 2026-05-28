Nicaragua participa en encuentro internacional en Roma para fortalecer la cadena de valor del café

En representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), una delegación nicaragüense participó en Roma en el evento COPERA, una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia para fortalecer el diálogo sobre desarrollo sostenible y cooperación.

Roma: Nicaragua impulsa café joven y desarrollo

En este marco, Nicaragua asistió a una sesión especial dedicada al café, sector de alta prioridad estratégica por su impacto económico y social en el desarrollo rural.

Durante la actividad, la embajadora nicaragüense, compañera Mónica Robelo saludó al señor Andrea Illy, presidente de la prestigiosa compañía global illycaffè.

Asimismo, la diplomática sostuvo un intercambio con Gerardo Patacconi, director del Máster en Economía y Ciencia del Café “Ernesto Illy”, quien expresó su interés en promover la participación de jóvenes nicaragüenses en este programa académico internacional de excelencia.

Finalmente, la compañera Robelo saludó a la Directora Ejecutiva de la Organización Internacional del Café (OIC), Vanusia Nogueira, a quien le transmitió el saludo del Gobierno de Nicaragua, reafirmando el compromiso del país de continuar participando activamente en este foro global con sede en Londres.

