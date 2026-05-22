Hospital de León realiza con éxito su primera cirugía fetal y amplía cobertura médica en Nicaragua

El Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), ubicado en la ciudad de León, realizó con éxito este viernes su primera cirugía fetal.

Este histórico procedimiento quirúrgico marca un hito para el centro asistencial y representa una importante ampliación en la cobertura de intervenciones médicas de alta especialización dentro del sistema de salud pública del país.

La intervención fue programada luego de que los especialistas detectaran, mediante exámenes de control a una paciente embarazada, que el bebé presentaba una afectación en la columna vertebral que ponía en riesgo el desarrollo de su sistema nervioso.

Gracias a la operación intrauterina, los médicos lograron corregir oportunamente la condición en el vientre materno para proteger la vida y el desarrollo del infante; tanto la madre como el bebé se recuperan satisfactoriamente.

Con esta primera operación en el hospital leonés, el Gobierno del Pueblo Presidente fortalece la descentralización de la medicina materno-fetal en Nicaragua.

Este logro se suma a la sólida trayectoria del Hospital de la Mujer Bertha Calderón Roque, ubicado en Managua, donde hasta la fecha se han realizado exitosamente 328 cirugías fetales, consolidando al país como un referente regional en la atención médica gratuita y especializada para las familias.