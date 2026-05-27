Reserva Natural Volcán Cero Negro recibe a más de 25 mil visitantes

El Buen Gobierno, a través del MARENA, informó que la Reserva Natural Complejo Volcánico Volcán Cerro Negro, en León, consolidó su posición como uno de los destinos naturales preferidos del país.

Cerro Negro: Turistas Sorprendidos por Arenas Negras

Durante el primer cuatrimestre del año 2026, este importante complejo natural registró la destacada afluencia de 25,206 turistas, quienes llegaron atraídos por sus características únicas.

Del total de las visitas reportadas por las autoridades, un total de 6,262 correspondieron a turistas nacionales que recorrieron el coloso.

Asimismo, la reserva captó un fuerte flujo internacional con la llegada de 18,944 visitantes procedentes de 87 países del mundo.

El sitio destaca a nivel internacional por sus impresionantes paisajes, senderos naturales y arenas negras, elementos que lo vuelven el atractivo ideal para el turismo de aventura y el contacto directo con la naturaleza.

Entre las principales actividades que dinamizan este destino se encuentran la práctica de sandboarding en las faldas del volcán, caminatas guiadas, campamentos al aire libre y la observación de amaneceres.

A través del MARENA, se mantiene la promoción activa de la conservación ambiental y el ecoturismo seguro, aportando de forma directa al desarrollo económico de las familias y las comunidades rurales de la zona.

