Una delegación oficial del Gobierno de Nicaragua participa en el III Foro Internacional de la Lucha contra el Terrorismo Internacional, arbitrariedad y agresión por la Paz y la Seguridad, convocado por el Partido Comunista de la Federación de Rusia.

Rusia: Nicaragua en foro anti-terrorismo

El encuentro político, que inició este domingo, congrega a diversas organizaciones progresistas, partidos comunistas y movimientos de izquierda de diferentes continentes.

La comitiva nicaragüense está integrada por la alcaldesa de León, Guissela Lacayo; el secretario político de Chinandega, José Manuel Espinoza; y el ministro consejero de la representación diplomática nicaragüense en territorio ruso, Claudio Arana.

Durante la sesión de apertura, los delegados transmitieron el saludo de los copresidentes de la República, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

Defensa de la soberanía y autodeterminación

En su intervención plenaria, los representantes del país ratificaron el rechazo absoluto frente al imperialismo, el colonialismo y el fascismo, catalogándolos como formas de agresión directa contra el desarrollo de las naciones soberanas.

La delegación catalogó la posición del Estado como un principio inalterable para los pueblos que buscan construir sistemas basados en la justicia social.

Los delegados nicaragüenses remarcaron que el país mantiene un compromiso invariable frente a las presiones externas, asegurando que no cederán ante chantajes políticos que pretendan desestabilizar la paz y el bienestar de la ciudadanía en el contexto geopolítico actual.

El foro de agrupaciones de izquierda continuará sus mesas de debate durante los próximos días para unificar estrategias globales contra el terrorismo y coordinar acciones de solidaridad internacional. Se espera que las delegaciones participantes emitan una declaración conjunta al cierre del evento para detallar los acuerdos políticos alcanzados en Moscú.