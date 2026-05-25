Calor persistirá esta semana mientras Onda Tropical causaría lluvias dispersas
El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) advirtió que el jueves 28 de mayo ingresará al país la Tercera Onda Tropical, la cual provocará lluvias dispersas y será la primera en generar acumulados de precipitación en la región del Pacífico, especialmente en Occidente.
El ingeniero Manuel Prado, responsable del área de Cambio Climático del INETER, detalló que la onda tropical llegará en horas de la tarde.
“Esperamos lluvias débiles y dispersas, porque estamos ingresando en este cambio hacia inicios del período lluvioso», señaló Prado.
El experto dijo que, en los próximos 7 días, podríamos tener valores de entre 50 y 100 milímetros, sobre todo en el Caribe Norte.
Recordó que en los primeros 4 días de esta semana, el ambiente caluroso persistirá con temperaturas en el orden de 38 a 40 grados en Occidente y Managua y entre 34 y 38 grados en el resto del territorio nacional.
Prado explicó que, en lo que respecta al viento, tendrán valores de entre 10 y 40 kilómetros por hora; sin embargo, se podrían dar rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían provocar la caída de ramas o árboles.
Respecto al oleaje, comentó que se esperan valores entre 1.5 y 2 metros en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.