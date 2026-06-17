MARENA destaca resultados de Campaña de Conservación de Tortugas Marinas
En conmemoración del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó una charla técnica enfocada en las acciones ambientales implementadas para la protección y conservación de estas especies en el país.
Durante el encuentro se presentaron los resultados de la campaña nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.
Se destacó que durante la temporada 2025 y los avances de enero a junio de 2026, se logró proteger la anidación de más de 150 mil tortugas paslama, así como el nacimiento y liberación de 723,304 tortuguillos.
Este impacto positivo se concentró en la Reserva Natural Isla Juan Venado, Reserva Natural Estero Padre Ramos, Playa Salamina y los Refugios de Vida Silvestre La Flor y Río Escalante-Chacocente.
La actividad contó con la asistencia de 70 personas, incluyendo estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y delegados de INPESCA, INTUR, el Ministerio de Educación (MINED) y la Policía Nacional, quienes fortalecieron el intercambio de conocimientos para salvaguardar los ecosistemas costeros de Nicaragua.