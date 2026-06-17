MARENA destaca resultados de Campaña de Conservación de Tortugas Marinas

En conmemoración del Día Mundial de las Tortugas Marinas, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó una charla técnica enfocada en las acciones ambientales implementadas para la protección y conservación de estas especies en el país.

Nicaragua libera 723 mil tortuguillos en Juan Venado

Durante el encuentro se presentaron los resultados de la campaña nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”.

Se destacó que durante la temporada 2025 y los avances de enero a junio de 2026, se logró proteger la anidación de más de 150 mil tortugas paslama, así como el nacimiento y liberación de 723,304 tortuguillos.

Este impacto positivo se concentró en la Reserva Natural Isla Juan Venado, Reserva Natural Estero Padre Ramos, Playa Salamina y los Refugios de Vida Silvestre La Flor y Río Escalante-Chacocente.

La actividad contó con la asistencia de 70 personas, incluyendo estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y delegados de INPESCA, INTUR, el Ministerio de Educación (MINED) y la Policía Nacional, quienes fortalecieron el intercambio de conocimientos para salvaguardar los ecosistemas costeros de Nicaragua.



