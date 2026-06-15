Disminuyen casos de malaria y leptospirosis durante la última semana en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en la semana que culminó el 13 de junio, se registró una reducción en los contagios de malaria y leptospirosis.

De acuerdo con el informe oficial, la malaria registró una disminución del 11% en comparación con la semana anterior, captándose 57 casos.

En cuanto a la leptospirosis, se reportaron dos casos positivos, lo que representa un caso menos que la semana anterior.

Asimismo, las autoridades informaron que no se registraron casos de zika.

Por otra parte, el reporte médico detalla que el dengue tuvo un incremento del 9% con 69 personas diagnosticadas, el chikungunya sumó 18 casos (dos más que la semana anterior) y la neumonía aumentó un 14% para un total de 1,484 pacientes.

Finalmente, los casos confirmados de influenza se elevaron en un 63%, registrando 31 personas enfermas.

