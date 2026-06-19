Sepultan en Nicaragua a doctora ultimada a balazos en Guatemala

Luego de ser velada unas horas en la comunidad Tranqueras, la tarde de este viernes se le dio cristiana sepultura en San Juan de Limay, Estelí, a la doctora nicaragüense Maryini Carrasco López, de 43 años, quien fue asesinada en Guatemala.

La doctora nicaragüense Maryini Carrasco López

Su cuerpo fue repatriado la madrugada de hoy luego de que la profesional de la salud fue asesinada a tiros por dos delincuentes en el municipio de Poptún, departamento de Petén, en Guatemala, la mañana del pasado martes.

El hecho violento ocurrió cerca de la entrada al barrio Ixobel, por donde la doctora Carrasco López se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Durante el mismo incidente resultó herida, la doctora guatemalteca Rosa Alejandra Cohuoj, de 34 años, quien tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial de la localidad.

La doctora Maryini Carrasco residía desde hacía más de diez años en el departamento de Petén, donde se ganó el aprecio de la población, que ayer la despidió con caravanas de vehículos y motocicletas en su retorno a Nicaragua.

Antes de migrar a Guatemala, la especialista desempeñó funciones profesionales en el hospital de San Juan de Limay, en el Sistema Penitenciario Nacional y en PROFAMILA en Estelí y en el hospital de Somoto.

Reportes extraoficiales indican que la víctima presuntamente ya había recibido amenazas con anterioridad e incluso habría sobrevivido a un atentado previo en Guatemala.

Las autoridades policiales y judiciales de ese país realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si el móvil responde a un intento de asalto, conflictos personales u otra línea de investigación.

