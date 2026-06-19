Dan último adiós a padre e hija que murieron al caer en laguna tras asistir a una vela

Con el acompañamiento de familiares, amigos y conocidos, la tarde de este jueves fueron sepultados en el cementerio Caminos del Cielo en el Distrito VII de Managua, José Ramón Niño Rivera, de 47 años, y su hija Adriana Niño Orozco, de 20.

José Ramón Niño Rivera, de 47 años, y su hija Adriana Niño Orozco

Padre e hija murieron ahogados cuando la camioneta cerrada en que viajaban junto a otras tres personas se salió de la vía y cayó a una laguna artificial.

La fatalidad ocurrió en la comarca Ojo de Agua, en el kilómetro 338.5 de la carretera Siuna – Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte, a las 3 con 40 minutos de la tarde de ayer miércoles.

Cazadores de noticias informaron que don José Ramon conducía a exceso de velocidad la camioneta marca Toyota modelo Rush, placas M 371-128, cuando perdió el control del vehículo, y fue a parar al cuerpo de agua.

Familiares dijeron que al momento del accidente, don José Ramón regresaba de asistir a la vela de su señora madre, junto a su hija y se dirigían hacia la capital.

Tras percatarse del accidente, personas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para auxiliar a los ocupantes del vehículo, logrando sacar del agua con vida a tres personas, y recuperar los cuerpos de padre e hija.

José Ramón Niño Rivera y su hija Adriana Niño Orozco, habitaban en el barrio 22 de enero, cerca de la Rotonda Jean Paul Genie, en Managua.