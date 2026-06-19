Enorme árbol cae sobre microbús turístico en Granada

Las fuertes lluvias y las ráfagas de viento que se registran esta tarde en Granada causaron la caída de un inmenso árbol en el sector de La Cabaña Amarilla, en el Centro Turístico de la ciudad.

Granada: árbol cae y destruye microbús turístico

El árbol cayó sobre un microbús de traslado de turistas, causando daños materiales.

Gracias a Dios, al momento del incidente los ocupantes no se encontraban en el interior del vehículo, por lo que no se reportan personas lesionadas.

Autoridades y ciudadanos se mantienen en la zona evaluando los daños y garantizando la seguridad de quienes transitan por el sector.

